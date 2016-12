In terza media con la valigia: bye bye Italia, scuola e futuro sono all'estero

Venerdì 30 Dicembre 2016, 14:51

Dalpartono le iscrizioni alla, ma le attività di orientamento nel nostro Paese continuano a faticare: 1 su 4 degli studenti che frequentano la terza media sostiene di non averne mai svolte. Ciò non impedisce loro di aver le idee chiare:indirizzano le scelte ma circa ilsta valutando la possibilità diVacanze di Natale impegnative per migliaia di ragazzi di terza media, che dal 16 gennaio dovranno scegliere le scuole superiori. A partire da quella data, infatti, entro il termine del 6 febbraio, dovranno effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018. Che fare negli anni a venire? Quale indirizzo prendere? Che scuola frequentare? La maggior parte sembra aver già trovato una risposta, anche se l’orientamento svolto a scuola appare ancora zoppicante. Nella decisione, riveste un ruolo importante la preoccupazione per il futuro lavorativo, tanto che la maggior parte sta già valutando la possibilità di lasciare il nostro paese. Almeno stando ai dati raccolti da una web survey dieffettuata su circain collaborazione conQuasici hanno detto di aver deciso la scuola superiore che pensano faccia al caso loro. Ma il 35% di risposte ‘negative’ deve lasciar riflettere sulle attività di orientamento che le scuole mettono in campo per indirizzare i propri alunni verso il percorso più adatto alle proprie qualità e inclinazioni. Circa 1 studente su 4 dice di non aver svolto alcun orientamento; ancora peggio al Sud, dove il 36% dei ragazzi di terza media (più di 1 su 3) per la scelta della scuola media sarà costretto a fare un salto nel buio. Più fortunati gli alunni del Nord dove il dato sulla mancanza di attività di orientamento scende all’11%.I problemi non riguardano solo la quantità delle iniziative volte ad aiutare gli alunni alla scelta della scuola, ma anche la loro qualità. Il 41% di chi le ha svolte si ritiene soddisfatto delle dritte ricevute, mentre nel 44% dei casi l’orientamento scolastico ha lasciato senza risposta più di un dubbio. Sempre meglio di quel 15% che non ha trovato proprio nessuna utilità.Le scelte che, al momento, vanno per la maggiore? La maggioranza appare più orientata verso il liceo (65%), scelta preferita in particolare dalle ragazze (tra loro il dato sale al 72%). Decisioni prese seguendo principalmente il proprio cuore – così per il 42% dei ragazzi - e in molti casi guardando al futuro prossimo, visto che il 58% ha già in mente il lavoro che vorrà fare dopo la scuola. Alta anche la quota di chi sceglierà l’indirizzo per farsi delle basi utili alla carriera universitaria che vorrà intraprendere (sono il 19%) e di chi punta a da avere più opportunità lavorative una volta diplomato (è il 16%).Perché, in fin dei conti, più del 90% si dice consapevole che la scelta della scuola superiore abbia un ruolo importante per il futuro lavorativo. L'85% pensa che fare l'università sia ancora importante per trovare occupazione.Come emerso in una parallela ricerca svolta lo scorso anno, in tanti si dimostrano in ansia per il futuro. 7 su 10 temono di non riuscire a trovare lavoro dopo gli studi (27% molto, 45% un po'). Circa la stessa percentuale (69%) si dichiara disponibile a studiare o a lavorare all'estero dopo diploma o laurea: il 28% è deciso, il 41% lo considera una possibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA