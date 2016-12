Sesso tra colleghi: 4 su 10 lo fanno alle feste aziendali

Martedì 27 Dicembre 2016, 15:45

Natale è appena passato, con tutto il suo corollario di feste aziendali per farsi gli auguri. Feste dove, c'è da giurarci, in tanti si saranno divertiti. Secondo una ricerca condotta in Gran Bretagna dalla Ann Summers, rivenditore britannico di lingerie e sex toys, a queste feste, infatti, 4 persone su 10 non si scambiano solo gli auguri, ma fanno di più: sesso. Ovvero, sesso tra colleghi. L'obiettivo della ricerca, che ha coinvolto 2mila adulti, era scoprire la professione in cui si creano più facilmente occasioni di incontri hot tra colleghi.Dall'indagine è così emerso che il 39% delle persone ha ammesso di aver fatto sesso con un collega durante una festa organizzata per il Natale, mentre oltre il 50% ha raccontato di aver baciato un compagno di lavoro.Secondo i dati riportati dal 'Mirror', il luogo privilegiato per fare sesso è il parcheggio dell'ufficio, indicato dal 25% dei partecipanti al sondaggio; un 21% sceglie la sala del consiglio di amministrazione, il 18% opta per un ripostiglio, il 16% la stanza del direttore e un 15% la propria scrivania. Meno sorprendentemente, uno su cinque ha rivelato di essersi ritrovato nell'imbarazzante situazione di essersi ubriacato alla festa di Natale.Per quanto riguarda le professioni che più facilmente si lasciano andare alla promiscuità, infine, in testa c'è il settore dell'IT (Information technology) con il 76%; segue il mondo degli avvocati al 74%, le risorse umane al 72 a pari merito con il settore trasporti e logistica; poi la finanza con il 71% e il mondo dei media e del marketing al 68%. In classifica anche il comparto salute (52%) e quello scolastico (con il 45%).

