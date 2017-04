"Se salto non resto incinta?": i luoghi comuni dei ragazzini sul sesso, anche il limone

Martedì 11 Aprile 2017, 12:12

«È vero che basta fare 7 salti dopo un rapporto sessuale per evitare di rimanere incinte? O basta assumere una posizione verticale dopo il rapporto? E se uso il limone, funziona? Ma meglio prima o dopo?». Quesiti marcati da una profonda «ignoranza sessuale», secondo gli organizzatori di incontri con studenti di scuole superiori di Como e Napoli, nell'ambito del progetto 'Questo mostro amore' promosso da Control sul rispetto delle relazioni affettive.«Da tempo Valerie Moretti, psicopedagogista e Jacopo Boschini, socio fondatore della Cooperativa AttivaMente incontrano i ragazzi nelle scuole - dicono gli organizzatori del progetto - ed a loro spiegano che il primo passo verso la violenza è la mancanza di educazione sentimentale ed un insano rapporto con la gestione delle proprie emozioni».L'appuntamento napoletano, che ha avuto il patrocinio di Regione Campania e da Federfarma Napoli, ha come obiettivo quello di riflettere insieme ai ragazzi sul tema del rispetto, delle emozioni e dell'amore negli anni dell'adolescenza, per creare maggiore consapevolezza tra i più giovani e promuovere l'importanza di sani e rispettosi stili relazionali, in un momento troppo spesso ricordato per episodi di violenza.

