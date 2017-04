Nuove droghe e i danni alla retina: l'allarme dalla scienza

Martedì 11 Aprile 2017, 16:11

Le droghe inalanti chiamatediventano sempre più pericolose. Secondo uno studio pubblicato sul British Journal od Ophthalmology la nuova composizione chimica può causare danni alla parte posteriore della retina.I disturbi visivi sono stati notati in 12 uomini tra i 19 e i 59 anni trattati presso un centro ospedaliero oftalmico nel sud della Gran Bretagna tra il 2013 e il 2016. Nel Paese anglosassone, però, questi liquidi incolori con effetti psicoattivi non sono vietati perché non incidono direttamente sul sistema nervoso centrale.Il principale ingrediente chimico dei popper, il nitrito isopropilico, ha sostituito il nitrito di isobutile, dopo che quest’ultimo è stato riclassificato come un agente che causa il cancro nel 2006.Il sintomo più frequente riportato nello studio è stato la visione centrale compromessa , vista sfocata o punti ciechi e i sintomi si verificano entro poche ore o giorni dall’inalazione dei popper. Tre dei pazienti che facevano uso di popper da venti anni hanno segnalato l’esistenza dei problemi visivi solo dopo il cambiamento dell’ingrediente chimico.

