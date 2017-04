Fare il bucato migliora il sesso: le lenzuola "sporche" peggio di un tradimento

Mercoledì 12 Aprile 2017, 12:47

Per far durare una relazione può essere utile fare il bucato regolarmente. Sembra scontato, ma le lenzuola sporche spengono il desiderio, mentre gettarsi su un letto profumato migliorera il sesso. Secondo un sondaggio condotto dall'azienda australiana che fornisce servizi di pulizia,, il 71% della popolazione sarebbe disposto a rinunciare al sesso quando il partner non cambia il letto da molto.Una persona su due ha dichiarato di potersi concedere più volentieri a una persona che si occupa delle faccende domestiche e si prende cura della camera da letto. In alcuni casi non cambiare le lenzuola è considerato peggio di un tradimento. L'igiene è una sorta di afrodisiaco per l'intimità. Secondo il co-fondatore di UrbanYou,litigare per motivi "casalinghi" sarebbe il principale motivo che porta le coppie alla rottura. "Spesso si dà diverso peso alla pulizia e, quando due persone cominciano a vivere insieme, la cosa diventa più evidente e potrebbe portare a momenti di tensione", ha spiegato Keeley. IPer essere desiderati sotto le lenzuola è necessario dunque toglierle e rinnovarle spesso. In molti rinunciano alla performance erotica se trovano residui di cibo o un cattivo odore.

