Enorme buco nero avvistato dalla Nasa: la scoperta che potrebbe sconvolgere l'Universo

Sabato 8 Aprile 2017, 23:03

Un maxisi è formato nell'universo. Il telescopio spaziale Hubble ha individuato un buco nero che potrebbe essere il pù grande mai visto e che potrebbe avere delle conseguenze significative nel sistema solare in cui si trova.Secondo gli esperti con l'energia di 100 milioni di supernovae, le onde gravitazionali possono aver espulso un buco nero supermassiccio dal centro di una galassia lontana, in pratica il "mostro" potrebe essere stato generato dalla fusione di due buchi neri per un fenomeno senza precedenti. Dalla Nasa si dicono stupiti e incuriositi da fenomeno: «La quantità degli infrarossi emessi è sicuramente maggiore a quella di un comune buco nero», precisa al Daily Mail Marco Chiaberge dello Space Telescope Science Institute.Il buco nero si muove con una velocità mai vista in precedenza, al punto che è stato stimato che potrebbe percorrere la distanza tra la Luna e la Terra in soli 3 minuti. Questo fenomeno potrebbe significare la possibile fusione di due galassie che potrebbe di conseguenza causa un effetto "rinculo" al buco nero che potrebbe quindi essere allontanato.Gli esperti stanno ancora studiando il fenomeno e verificando le teorie, ma se dovessero esserci delle conferme si tratterebbe di una grande scoperta che confermerebbe la possibilità di fusione tra i buchi neri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA