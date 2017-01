Sei di cattivo umore? Ecco come ritrovare serenità, lo dicono gli esperti.

Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:29

LONDRA - È facile cadere preda del, soprattutto dopo una discussione. A volte infatti sembra di precipitare in un buco nero, da cui è difficile uscire fuori. In realtà pare non sia così.Come riporta il sito Metro.co.uk , i ricercatori dell'Università di Exeter, nel Regno Unito, hanno scoperto che quando capita un evento che ci provoca dispiacere, concentrandoci sulle ragioni dell'evento e sul modo in cui sarebbe potuto andare diversamente, il malumore passa.Lo studio di sei settimane è stato condotto su pazienti che soffrono di depressione clinica, che sono stati invitati a rivedere sotto un altro aspettoIl ricercatore Ed Watkins ha affermato che se i pazienti si concentrano sulla sequenza di un evento emozionale, trovando delle soluzioni alternative riescono a contenere l'ansia. Per gli studiosi i mesi "più tristi" sono

© RIPRODUZIONE RISERVATA