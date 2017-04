Diabete, ora è possibile monitorare la glicemia con un sensore impiantato

Mercoledì 12 Aprile 2017, 08:40

di Antonio Caperna

Un’incisione millimetrica in anestesia locale, per posizionare l’impianto a livello sottocutaneo sulla parte superiore del braccio e in pochi minuti è pronto il nuovo sistema hi-tech che controlla il diabete. Arriva, infatti, in Italia il primo sensore per il monitoraggio continuo della glicemia impiantabile, progettato per la misurazione dei valori di glucosio fino a 90 giorni senza necessità di sostituzione del sensore ogni settimana. Si chiama Eversense e misura h24 i livelli di glucosio, e i dati vengono automaticamente inviati al dispositivo mobile.Fino a oggi sono centinaia i pazienti che lo utilizzano nel mondo e in Italia sette. Tre sono stati impiantati a Padova dal team della dottoressa Bruttomesso dell’Unità Operativa Complessa di Malattie del Metabolismo, due a Olbia al centro di Diabetologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Olbia diretto da Giancarlo Tonolo e altri due hanno ricevuto il dispositivo presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, dove opera la professoressa Concetta Irace del Dipartimento di Scienze della Salute.I pazienti hanno espresso grande soddisfazione per la facilità d’uso del dispositivo, per la sicurezza e affidabilità del dato di rilevazione della glicemia e per il miglioramento nella gestione quotidiana del diabete. Il sensore è sottocutaneo e non necessita di alcun ago che lo colleghi al trasmettitore ricaricabile, che è interamente rimovibile in modo semplice e senza rischi ed è quindi compatibile con qualsiasi tipo di attività.«Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione del diabete - afferma Massimo Balestri, General Manager di Roche Diabetes Care Italy - Strumenti di monitoraggio come questo consentono di aumentare la qualità di vita e di ottimizzare il controllo metabolico. Siamo certi di aver portato in Italia un enorme beneficio per le persone con diabete e continueremo in questa direzione perché è nello spirito della nostra azienda. Questa tecnologia garantisce un livello elevato di accuratezza delle rilevazioni. I primi riscontri da parte dei pazienti ci dicono che abbiamo intrapreso la strada giusta».Il sistema Eversense invia allarmi, avvisi e notifiche relativi ai valori del glucosio visibili in qualsiasi momento sull’app. Il trasmettitore attraverso suoni e/o vibrazioni avvisa l’utilizzatore quando i livelli di glucosio raggiungono valori troppo elevati o troppo bassi grazie alla presenza di un algoritmo predittivo avverte il paziente preventivamente di probabili episodi di ipo o iperglicemia.(leggocaperna@gmail.com)

