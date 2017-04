Napoli Comicon, nasce un premio Mondadori per promuovere il fumetto

Mercoledì 12 Aprile 2017, 10:07

NAPOLI -annunciano una inedita partnership in occasione della(28 aprile - 1 maggio). La collaborazione segna la nascita del Premio del Pubblico Mondadori e una serie di iniziative e incontri che si svolgeranno durante il mese di maggio nei Mondadori Store con l’obiettivo di promuovere il Fumetto.Ilè il nuovo riconoscimento che verrà assegnato dai lettori attraverso due battle online dove si potrà scegliere il fumetto vincitore a colpi di like e reactions su Facebook ! Il titolo vincente sarà premiato durante la cerimonia dei Premi Micheluzzi 2017 - i prestigiosi riconoscimenti assegnati ogni anno da Napoli COMICON ad autori e opere che si sono distinti nell’anno precedenti - che si terrà a Napoli COMICON, domenica 30 aprile alle 19.30.I titoli candidati sono stati scelti tra i più venduti nei Mondadori Store:Dopo un lungo silenzio - Tiziano Sclavi, Giampiero Casertano - Sergio Bonelli EditoreLa terra dei figli - Gipi - Coconino PressFight Club 2 - Chuck Palahniuk , Cameron Stewart - Bao PublishingIl buio in sala - Leo Ortolani - Bao PublishingSarah's Scribbles. Crescere, che palle! vol. 1 - Sarah Andersen - Becco GialloThe Walking Rat - Leo Ortolani - Panini ComicsIndian Summer. Tutto ricominciò con un'estate indiana - Milo Manara, Hugo Pratt - Panini ComicsKobane Calling - Zerocalcare - Bao PublishingLe sfide saranno lanciate sulle pagine Facebook di Mondadori Store e Comicon con il seguente calendario:11 aprile alle 14.00 - Primo Turno18 aprile alle 14.00 - Secondo Turno24 aprile alle 14.00 - Sfida Finale30 aprile alle 14.00 - Comunicazione ufficiale del vincitoreLa collaborazione tra Napoli COMICON e Mondadori Store continua con un imperdibile evento: il 27 aprile, al Mondadori Bookstore di Piazza Vanvitelli (Napoli), Tanino Liberatore e Filippo Scòzzari presentano ‘77 Anno Cannibale, volume pubblicato da Edizioni COMICON che celebra il quarantennale del 1977, quello che è stato definito anno della contestazione e che ha consacrato artisti del fumetto come Andrea Pazienza, Stefano Tamburini e gli stessi Liberatore e Scòzzari.Inoltre, per promuovere i volumi e gli autori vincitori delle varie categorie, i Mondadori Store esporranno i titoli che hanno ricevuto il Premio Mondadori e i Premi Micheluzzi e ospiteranno presentazioni ed incontri con il pubblico in varie città italiane.E per finire, in alcuni Mondadori Store selezionati, sarà disponibile l’esclusiva Gift Card COMICON che riporterà un’illustrazione di Tanino Liberatore.

