Spinaci, ottimi per la vista e per i muscoli. Scopri tutte le altre proprietà

Eleonora Giovinazzo

Quando vengono nominati, rimandano quasi automaticamente ad un personaggio nato dalla fantasia di Elzie Crisler Segar: Braccio di Ferro. Stiamo chiaramente parlando degli, quelli che aumentavano notevolmente la forza di Popeye. Le proprietà di ortaggio sono molteplici: contribuiscono a mantenere intatta la vista, a prevenire gli attacchi di cuore e a garantire lo sviluppo sano del feto. Gli spinaci sono una fonte ricca di minerali, vitamine, pigmenti e fitonutrimenti. Tra questi ci sono potassio, manganese, zinco, magnesio, ferro e calcio; questo alimento fornisce una buona fonte di acido folico, niacina, vitamina A, vitamina B6, vitamina C; tra gli altri elementi importanti ci sono tiamina, riboflavina, beta-carotene, luteina, xantene e clorifillina. Si tratta inoltre di un ortaggio dal basso contenuto di grassi. Può essere consumato sia crudo, come parte di insalate, o cotto; può essere servito come contorno o come piatto principale in un gran numero di ricette.1 -. Gli spinaci sono una fonte ricca di beta-carotene, luteina e xantene. Il beta carotene viene fornito agli occhi dagli spinaci cotti. Chi ha carenza di vitamina A può mangiare gli spinaci per ridurre il prurito agli occhi, le ulcere oculari e gli occhi asciutti. Le proprietà anti-infiammatorie degli spinaci aiutano inoltre a ridurre il gonfiore o l’irritazione negli occhi.2 -. La cecità è spesso dovuta alla degenerazione maculare o alla retinite pigmentosa. Questo è dovuto alla degenerazione di luteina e zeaxentina, i principali carotenoidi contenuti nell’area centrale della retina. Gli spinaci possono aiutare a riconquistare questi due pigmenti e a prevenire la degenerazione maculare. Gli antiossidanti di cui gli spinaci sono ricchi aiutano inoltre a ridurre gli effetti dannosi dei radicali liberi.3 -. Luteina e zexantina, agendo come antiossidanti, proteggono gli occhi dagli effetti dei raggi ultravioletti, che possono portare alla cataratta. Riducono anche l’impatto dei radicali liberi, tra le principali cause di cataratta e altre malattie degli occhi.4 -. Il coenzima C0-Q10 è un antiossidante che svolge un ruolo importante nel rafforzare i muscoli, in particolare quelli del cuore, che pompano continuamente sangue a tutte le parti del corpo. Questo coenzima è utile per prevenire e curare molte malattie cardiovascolari come l’iperlipidemia, l’insufficienza cardiaca, l’ipertensione e la malattia coronarica.5 -. Gli spinaci sono una buona fonte di vitamina K, cha aiuta a mantenere il calcio nelle ossa, aiutando la mineralizzazione delle ossa. Altri minerali come il manganese, il rame, il magnesio, lo zinco e il fosforo contribuiscono alla formazione di ossa forti. Mangiare spinaci può contribuire a non sviluppare l’osteoporosi e mantenere unghie e denti sani.6 -. Diversi componenti degli spinaci, come il potassio, l’acido folio e altri antiossidanti forniscono benefici neurologici a chi li consuma regolarmente. I folati aiuterebbero a ridurre la comparsa dell’Alzheimer. Il potassio inoltre è parte integrante della salute del cervello ed è stato collegato ad un aumento del flusso di sangue al cervello, favorendo la concentrazione e l’attività neurale.7 -. Gli spinaci hanno un alto contenuto di potassio e un basso contenuto di sodio. Una composizione di minerali particolarmente utile per chi soffre di pressione alta. I folati presenti negli spinaci contribuiscono inoltre a ridurre l’ipertensione e rilassare i vasi sanguigni. In questo modo è possibile ridurre lo stress del sistema cardiovascolare e aumentare l’ossigenazione ai vari organi del corpo.8 -. Negli spinaci c’è un contenuto significativo di proteine. Queste contribuiscono ad una corretta attività metabolica e far funzionare gli organi nel modo giusto. I tilacoidi presenti negli spinaci aiuterebbero inoltre a frenare l’appetito, aiutando chi vuole perdere peso.9 -. Gli spinaci hanno la capacità di proteggere la mucosa dello stomaco, riducendo la possibilità di sviluppare ulcere gastriche. I glicolipidi presenti negli spinaci possono inoltre aumentare la resistenza del rivestimento del tubo digerente, impedendo infiammazioni indesiderate.10 -. La luteina si è dimostrata efficace contro l’insorgenza dell’aterosclerosi, degli attacchi di cuore e degli ictus. Le proteine presenti negli spinaci tendono infatti a ridurre il colesterolo e altri depositi di grasso nei vasi sanguigni.11 -. I folati presenti negli spinaci aiutano il feto a sviluppare correttamente il sistema nervoso. Difetti come la palatoshisi o la spina bifida possono verificarsi a causa di una carenza di folati. La vitamina A aiuta inoltre lo sviluppo polmonare del feto.12 -. Gli spinaci aiutano a ridurre le infiammazioni in tutto il corpo e dolori associati a condizioni come l’artrite e la gotta.13 -. Gli spinaci aiuterebbero nel trattamento e nella prevenzione di vari tipi di tumore. Tra questi quello alla vescica, quello alla prostata, quello al fegato e quello ai polmoni.14 -. I fitonutrienti e i pigmenti aiutano a proteggere la pelle dai raggi nocivi del sole.Gli spinaci crudi sono più nutrienti: a parità di quantità, gli spinaci crudi contengono sei volte più luteina, zeaxantina e betaina rispetto a quelli cotti.Gli spinaci sono ricchi di ferro, è vero, ma per assumerlo nel modo migliore è bene condirli con il limone. Questo perché l’acido ascorbico contenuto negli agrumi permette all’organismo umano di assimilare e fissare il ferro nel corpo.Nel mondo dei fumetti gli spinaci sono indissolubilmente legati alla figura di Popeye the Sailor Man, Braccio di Ferro, il marinaio con gli avambracci sproporzionati, segno di una forza sovrumana acquisita proprio mangiando il ferro contenuto negli spinaci per compiere le sue imprese. Scientificamente parlando, questa convinzione deriva da uno sbaglio commesso intorno al 1870 quando un medico americano, E. Von Wolf, attribuì agli spinaci un contenuto di ferro dieci volte superiore rispetto al valore normale: invece di scrivere 3,4 mg ogni 100 g (anche se secondo altre rilevazioni la quantità sarebbe di 2,9 mg ogni 100 g) egli scrisse 34! L’errore venne scoperto solo negli anni 30, quando il fumetto era già molto diffuso, e si preferì così continuare a celebrare questa errata virtù degli spinaci.

