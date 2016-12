Natale con Reggia e Gambero Rosso Quando i piatti diventano opere d'arte

Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:52

NAPOLI - “A tavola con stile”, un appuntamento alla Reggia Designer Outlet che coniuga fashion e food, con la regia di Città del Gusto Napoli Gambero Rosso, che oggi dalle 17 alle 19, curerà cooking show di visual food e mise en place per una tavola di Natale d’artista.Con il Visual Food il gusto e l’estetica si uniscono nell’allestimento di piatti che diventano piccole opere d’arte. Si gioca con la fantasia, con i colori e con la combinazioni di sapori seguendo però tecniche ben precise, capaci di coinvolgere tutti i sensi. La docente di Visual Food, in tre cooking show, mostrerà agli ospiti de La Reggia Designer Outlet come realizzare segnaposti e centrotavola dal tocco glam.Con questo evento si potranno anche carpire i segreti per allestire una tavola di Natale che, seguendo le ultime tendenze in tema di colori e abbinamenti, permetterà di realizzare una mise en place elegante e accattivante. La visione dei cooking show è gratuita. E il pomeriggio si chiuderà con un brindisi di Buon Natale per tutti i partecipanti, che, dopo l’incontro, potranno passeggiare nel Centro fino alle 23 (apertura straordinaria), magari alla ricerca degli oggetti che hanno appena visto comparire sulla tavola “suggerita” da Città del Gusto Napoli Gambero Rosso.

