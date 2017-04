INSALATA DI UOVA AI 3 RIPIENI, IDEALE E GUSTOSA PER PASQUA

Martedì 11 Aprile 2017, 18:34

di Riprese per la Gola

Ingredienti

Procedimento

Uova sodeTonnoMaioneseRicottaCipollottoPepeAliciCapperiInsalatinaOlio extravergine di oliva1. Tagliare a metà le uova sode e separare i tuorli con delicatezza, senza danneggiare gli albumi.2. Separare il tuorlo in due ciotole. Tenere da parte qualche pezzo per guarnire.3. Ripieno uno: unire tonno e maionese, mischiare il composto. Inserire in un terzo delle uova.4. Ripeno due: unire la metà dei tuorli sodi alla maionese, amalgamare il tutto. Foderare un altro terzo delle uova con un’alice arrotolata. Farcire con il composto e decorare con un cappero per ogni uovo.5. Ripieno tre: unire la seconda metà dei tuorli sodi alla ricotta, il cipollotto tagliato fino e una macinata di pepe. Mischiare e amalgamare.6. Presentare su un piatto da portata o piatto da antipasto adagiando le uova su un letto di insalatina. Guarnire con le briciole di tuorli sodi tenuti da parte e un filo d’olio.Servire come antipasto, gustoso secondo o da portare per il pc nic di Pasquetta. Quantità e dosi a gusto personale. Se i ripieni avanzano sono perfetti anche da spalmare su deliziose tartine.Buon appetito!

