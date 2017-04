Dolci pasquali: dalla Pastiera alle Cardulas. Regione che vai, tradizione che trovi. Ecco i più conosciuti e apprezzati

Venerdì 7 Aprile 2017, 19:20

di Eleonora Giovinazzo

Ogni sabato mattina dovrebbe iniziare con un vassoio di pardulas #pardulas #breakfast Un post condiviso da Silvio (@silvinhom12) in data: 14 Gen 2017 alle ore 03:40 PST

La tradizione della nonna #piccillato #panedipasqua #paneconleuova #yummy 😋 Un post condiviso da Daniela Boldini (@boldini_daniela) in data: 24 Mar 2016 alle ore 09:10 PDT

Stessa festività, tanti dolci. Ale tavole italiane sono un piacere per gli occhi e soprattutto per il palato. Da Nord a Sud vengono sfornati dolci tradizionali diversi, che sicuramente vi sarà capitato di vedere o di assaggiare. Scopriamo insieme quelli più conosciuti e apprezzati.. Simbolo pasquale per eccellenza. Dalla Lombardia si è diffusa in tutta Italia, si tratta di un morbido dolce lievitato, con canditi e una croccante ricopertura di glassa e mandorle.. Dolce tipico della Val d’Aosta, considerato un antenato del panettone. L’impasto a base di farina, panna, zucchero, uvetta e moltissime uova viene fatto lievitare per 15 ore.. Tipica del Piemonte, è composta da un’amalgama di farina, zucchero, burro, fatto lievitare e poi arricchito con limone, anice e pinoli.. Dolce tipico della Campania, è uno dei dolci pasquali più amati. Si tratta di una crostata di ricotta ottenuto con un impasto a base di pasta frolla, grano bollito e canditi.. Sono biscotti tipici pugliesi farciti con uova sode e personalizzati con diverse forme e decorazioni.. Tipici della Calabria, sono dei ravioli dolci cotti al forno. Per ottenere l’impasto si mescolano farina, zucchero e strutto; il ripieno è composto da marmellata d’uva, cannella, noci tritate, cacao e liquore.. Tipico dolce siciliano realizzato con pan di spagna bagnato nel liquore e farcito con panna, canditi e cioccolato.. Sono piccoli dolcetti farciti e cotti al forno ottenuti impastando farina e burro e inserendo del formaggio nel ripieno (ad esempio pecorino o ricotta) insieme a scorza d’arancia o uvetta e diverse spezie.. Si tratta di una specialità lombarda dalla preparazione elaborata. E’ una focaccia dolce realizzata con tre impasti che prevedono l’utilizzo di acqua farina e lievito, cui poi si aggiungono frutta candita, burro e uvetta. Una volta cotta può essere farcita con panna o crema.. Tipico del Veneto, è un pane dolce a base di farina, burro, zucchero, lievito, mandorle e vaniglia.. Dolce tipico del Trentino Alto Adige. Si tratta di un impasto intrecciato e cotto al forno composto da burro, farina, zucchero, scorza di limone, uova e latte.. Tipica del Friuli Venezia Giulia, è un pane dolce ottenuto da un impasto a due lievitazioni a base di farina, zucchero, burro, tante uova e del rum.. Tipico dolce ligure a forma di cestino che accoglie un uovo al centro. Si ottiene mescolando farina e lievito e aggiungendo burro, zucchero e anice.. Si tratta di una pagnotta dolce tipica dell’Emilia Romagna ottenuta mescolando farina, lievito, strutto, latte e uova.. E’ un dolce tipico della Toscana. Si tratta di un dolce povero insaporito con uvetta e semi di anice.. Tipica del Molise, il suo impasto di farina e uova viene fatto lievitare per un giorno intero e successivamente viene lavorato con altre uova, burro, olio, zucchero e patate lesse schiacciate.. Tipiche della Basilicata, sono impasti a forma di treccia chiusi in un cerchio che rievoca l’idea di un cestino.. Tipica della Toscana, si ottiene con pasta di pane arricchita da burro e zucchero, oltre ad anici bagnati nel succo d’arancia, scorze di limone, mezzo bicchiere di sambuca e qualche cucchiaino di vin santo.. Dolci tipici della tradizione abruzzese, sono biscotti di pasta frolla che ospitano al centro un uovo sodo.. Dolce tipico delle Marche ottenuto con un impasto a base di pasta di pane, fatta lievitare con zucchero, uova, burro, a cui vengono aggiunti canditi, uvette e un cucchiaio di maraschino.. E’ un dolce pasquale tipico delle zone calabresi. A base principalmente di farina, zucchero e strutto, viene aromatizzato all'arancia e farcito con delle uova sode.. Tipica del Lazio, è una pizza alta e soffice che contiene uvetta, canditi, vaniglia e diverse spezie, tra le quali anice e cannella.. Si tratta di un ciambellone tipico dell’Umbria realizzato impastando farina, burro, latte, uova e zucchero e aggiungendo canditi, uvetta, anice, pinoli e scorza di limone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA