di Elena Ferarrese

VENEZIA - Unala star sarà lo chef vicentino, che per il menu della serata, (uovo speciale che rimanda al suo ultimo libro) riceverà un compenso di "soli" 10mila euro.Intanto in centro storico (dove l'occupazione degli alberghi è del 97 per cento) c'è attesa per i fuochi d'artificio in Riva degli Schiavoni. Nessun divieto per i petardi, ma sarà proibito portare contenitori in vetro. Garantito il potenziamento dei trasporti.Non è dato sapere quale mix di sapori inonderà i palati dei commensali di Cracco che da Milano (lui infatti non sarà a Venezia) ha dato le indicazioni per la preparazione del piatto, firmando l'intero menu della serata. L'evento è di quelli esclusivi: 53 posti venduti (ogni posto costa 1500 euro), più altri 7 prenotati da due alberghi. In aggiunta, a pochi giorni dall'evento, sono state inserite l'opzione Countdown Privè di ingresso a 150 euro dalle 23 e la proposta last minute Gondola Experience da mezzanotte e mezzo, con giro notturno per Venezia in gondola con musica da 1200 a 1800 euro. L'altra festa esclusiva è quella organizzata dal sindaco Luigi Brugnaro e dalla moglie Stefania, domani sera alla Misericordia, tempio storico della Reyer. Ci saranno 300 persone invitate alla cena di gala con intrattenimento al piano superiore e allo spettacolo esclusivo con gli artisti del Cirque du Soleil, sotto la direzione artistica di Ambra Orfei, al piano inferiore.

