Guarda la foto: pensi ancora sia bello andare allo zoo?

Lunedì 10 Aprile 2017, 21:32

Nella foto di Animal Amnesty tutto l'orrore di uno zoo.

Ogni volta che paghi il biglietto per entrare in un circo, uno zoo, un acquario o un delfinario ti rendi complice di un crimine. Non essere la causa della sofferenza degli animali: boicotta ciò che li umilia, tortura e rende prigionieri. Il vero divertimento è fuori dalle gabbie

»

