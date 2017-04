Domenica 9 Aprile 2017, 19:15

di Remo Sabatini

Proprio ieri, qui, nelle acque dell'Atlantico di Fuerteventura, mentre cercavamo balene e delfini, ci siamo imbattuti in una splendida. Placida, nuotava incuriosita dalla nostra barca con quella grazia ed eleganza tipiche, uniche nel Regno animale.Tranquilla, come fosse consapevole di non dover temere nulla, si è soffermata qualche istante per, poi, sparire in un batter d'occhio. Qui, infatti, così come accade in molti altri Paesi, nessuno si sognerebbe di catturarla per metterla in vendita al mercato.Purtroppo, però, come le terribili immagini che pubblichiamo, dimostrano, non è sempre così.Foto e video arrivano dal nostro Mediterraneo dove, perlopiù, le tartarughe marine sono tenute in grande considerazione. Una ricchezza da salvaguardare.In alcune località della Tunisia, evidentemente, non la pensano così. Strane abitudini, quelle registrate in molti Paesi a vocazione turistica, di reclamizzare le proprie coste e le meraviglie del mare per poi, magari inconsciamente, depredarlo.Piccoli paesini di mare con piccole comunità non sono facili da controllare. Cosa pescare e cosa rilasciare in mare sono concetti ostici anche per le marinerie più agiate, figuriamoci per le altre.Ed è proprio da una di queste piccole comunità che, al mercato, l'autore del video ha girato le immagini., era sull'isola di Kerkennah, al porto di Sidi Youssef in attesa del traghetto. "Mentre aspettavo, scrive Achraf, ho pensato di fare un giro al vicino mercato del pesce. Qui, a un certo punto, mi sono trovato di fronte una. Pensavo, continua, fosse morta ma appena l'ho toccata ho visto che era ancora viva". A quel punto, in compagnia di due amici, vorrebbe comprarla per liberarla da qualche parte.Poi ci ripensa. "Volevo comprarla ma ho pensato che non avrei fatto altro che alimentare quel tipo di mercato. Inoltre, prosegue il racconto, probabilmente l'avrebbero subito catturata di nuovo. Era messa molto male".Sull'isola, dice, non esiste un posto di polizia e le sue continue domande potevano cominciare a far indispettire i pescatori. "Così, alla fine, ho deciso di girare immagini che potessero rappresentare una denuncia di ciò che accade".Il video, inviato anche all', parla chiaro. E non parliamo di un solo esemplare di tartaruga preso per errore. Oltre ad un altro, osservato più in là, dietro alla pescheria, un macabro cimitero a cielo aperto testimonia quello che appare consuetudine."Pensare che cose del genere possano accadere a sole 70 miglia da Lampedusa è inquietante e deve far riflettere. Bisogna concentrare gli sforzi non solo in ambito nazionale". Tommaso De Lorenzi, vice presidente di DelTa che si occupa di balene e delfini, è stato tra coloro che hanno raccolto la denuncia."La protezione delle aree di deposizione e schiusa delle uova, così come campagne informative e di formazione che interessino le scuole e chi, come pescatori e diportisti, vive la costa, sono solo alcune delle operazioni auspicabili", prosegue il consigliere DelTa esperto di tartarughe Francesco Zuppa, che pone l'accento sulla "mancanza di fondi necessari al volontariato e alla Ricerca dovuta allo scarso interesse della politica che, certo non aiuta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA