Divenuti famosi su tutto il web per le loro facce tenere, per gli occhioni grandi e per le divertenti scenette che vengono filmate nei video diffusi in rete. Dietro ogni filmato però si nasconde una, storie die diai danni dei teneri, le scimmiette protagoniste anche del celebre cartone "".Sono stati immortalati mentre mangiano teneramente palline di riso, mentre si fanno fare coccole e solletico, ma ogni video nasconde un mercato dell'orrore.Le tenere scimmiette, infatti, come riporta anche lasono protagonisti di una tratta illegale. Specie in via di estinzione sono catturati illegalmente nel sudest asiatico per essere rivenduti in strada o nei mercati, oppure vengono spediti all'estero.Selvatici per loro natura vengono addomesticati e resi innocui con metodi barbari: vengonocon delle pinzette e senza anestesia, perché il loro morso è doloroso e può causare anche gravi reazioni allergiche. Il motivo per cui tirano le braccia in alto non è quello che tutti redono, i loris lento non ama le coccole ma alzando le braccia cerca di stimolare la produzione diattraverso delle ghiandole presenti sotto le ascelle, che viene poi rilasciato, appunto, attraverso il morso.Questi teneri animali non sono domestici e per loro natura non possono esserlo, spesso sottoposti ad alimentazioni sbagliate diventano obesi e corrono incontro a molti rischi per la loro salute.

