Questa cagnolina ha elemosinato del cibo, poi non lo ha mangiato ma ha fatto una cosa fantastica

Martedì 27 Dicembre 2016, 14:59

Chiede con sguardo affamato qualcosa da mangiare mentre girovaga tra i banchi del mercato di Bangkok, e quando gli offrono uno spiedino di carne, la cagnetta non lo mangia, ma lo porta via con sé. La persona che gira il video decide di seguirla per scoprire dove stia andando: sta seguendo il suo istinto di mamma, e quello è il pranzo che divide tra i suoi cuccioli.

