La cagnolina è bloccata sui binari, il suo "amico" la protegge così -Guarda​

Martedì 27 Dicembre 2016, 11:00

di Simone Pierini

Un video e una storia commovente pubblicata su Facebook da un utente ucraino, Denis Malafeev. Protagonisti sono due cagnolini. Lucy è ferita e Panda sta cercando di proteggerla. Lei è bloccata sui binari e non riesce a muoversi. Lui non vuole abbandonarla e, all'arrivo del treno, mette il suo corpo come scudo.Per fortuna il convoglio passa sopra i due amici a quattro zampe lasciandoli illesi fino all'arrivo dei soccorsi. Il coraggio di Panda fa il giro del web grazie al video che l'ha immortalati.

