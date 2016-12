L'ELEFANTINO SCIVOLA MA ALLA FINE RAGGIUNGE L'OBIETTIVO -Video

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 18:19

Il duro lavoro e la determinazione sono fattori chiave per il successo, anche per gli, addestratore dellodell', ha condiviso unche mostra un cucciolo di elefante, mentre cerca più volte di risalire la riva fangosa di un corso d'acqua.Lee ha girato il simpatico filmato durante un viaggio nell'isola asiatica dele poi lo ha condiviso sulla pagina Facebook del suo zoo. Ci sono momenti in cui il piccolo elefante sembrava voler rinunciare, ma gli umani intorno lo incitano. Alla fine il "bambino" riesce a raggiungere il resto della mandria.Lee era in Borneo per incontrare i funzionari della fauna selvatica e gli ambientalisti su come l'industria dell'olio di palma stia lasciando alcuni elefanti orfani. Secondo lo zoo, l'causando la scomparsa di alcuni esemplari e provocando problemi alla popolazione umana.

