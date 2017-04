Minù rapita a Forlì e liberata tre anni dopo da un canile lager: la Carlina salvata dal microchip

Lunedì 10 Aprile 2017, 22:52

Nel 2014 nel giardino di casa a Forlimpopoli, vicino a Forlì, gli rubarono il cane, una carlina di nome Minù. Ormai aveva perso ogni speranza di poterla rivedere. L'altro giorno ha ricevuto una telefonata dalle guardie zoofile Oipa di Roma: gli hanno spiegato che avevano ritrovato il suo cane. Era a San Gallicano, in provincia di Roma, in una casa dove le guardie zoofile avevano svolto dei controlli perché erano stati segnalati dei cani in cattive condizioni.Nell'abitazione di San Gallicano hanno effettivamente trovato la carlina di sette anni e, grazia al microchip, sono risaliti al proprietario che aveva denunciato il furto nel 2014. L'altro giorno, in treno, le guardie zoofile sono andate fino a Bologna, dove hanno restituito Minù al padrone arrivato da Forlimpopoli, visibilmente emozionato perché dopo tre anni ha potuto riabbracciare il suo cane, come racconta Forlitoday.Nella casa di San Gallicano le guardie zoofile avevano chiesto spiegazioni a una donna di 34 anni, che si è giustificata dicendo che il cane le era stato consegnato dalla cognata. E' stata denunciata per ricettazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA