Tristi e insoddisfatti? Secondo gli scienziati è tutta colpa dell'"August Blues"

Dopo Ferragosto è inevitabile pensare che l'estate sta finendo. Secondo gli studiosi in questo mese si prova una strana malinconia, simile a quella della domenica sera. Questo mese può essere davvero uno dei più difficili da vivere, a causa di ansia e tensioni, talvolta senza senso. Lo psichiatradirettore di psichiatria al Westchester Medical Center, parla diSi avverte una specie di senso di colpa o insoddisfazione per non essere riusciti a fare abbastanza durante questo periodo dell'anno perché gli stereotipi ci impongono di dare il massimo. E i social non aiutano. Guardare le foto delle vacanze altrui aumenta la frustrazione. L'ansia per la fine dell'estate e la tensione per l'inizio di un nuovo anno coinvolge proprio tutti, a prescindere dall'età.Secondo lo psichiatra Ferrando, c'è però una differenza tra la depressione sperimentata in inverno e quella sperimentata in estate: quest'ultima è caratterizzata da una maggiore ansia e agitazione ed è dominata dalla necessità per il soggetto di dover fare qualcosa, spesso di indefinito, mentre quella invernale è più passiva. Bisogna non essere troppo esigenti con se stessi.