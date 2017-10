"Pericoloso per i neonati", Il Ministero della Salute ritira un sonaglio giocattolo

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scatta l'allarme per un sonaglio per bambini, considerato dal Ministero della Salute gravemente pericoloso per la loro incolumità. È stato disposto il divieto di commercializzazione, il ritiro e il richiamo sul territorio nazionale, dei “Sonaglini giocattolo” marca “Mama Natura” a seguito della segnalazione fatta da una mamma ai Nas che ha mostrato come il giocattolo si sia rotto nelle mani del suo bimbo.L’avviso è stato pubblicato sul sito ufficiale del dicastero e, secondo un esame di campionamento, il prodotto è risultato non conforme alla direttiva 2009/48 sulla sicurezza dei giocattoli, secondo il decreto legislativo n 54/11. Si tratta di un sonaglio a forma di mucca offerto in omaggio in farmacia a seguito dell'acquisto di un dispositivo medico della Mama Natura. Si tratta di una promozione decisa dalla Società “Schwabe Pharma Italia” (ex Loaker).Il prodotto in questione è stato fabbricato in Cina e dopo le analisi previste dalla norma UNI EN 71-1:2011, non è stato ritenuto adeguato ai bambini di età inferiore ai 3 anni e quindi ritirato.