Patologie della spalla, risponde l'ortopedico: "Ecco tutte le tecniche più innovative"

"Laè un'articolazione che negli ultimi anni ha trovato uno sviluppo sia nella capacità di diagnosi sia nella capacità di cura delle diverse patologie", spiega il dott.specialista in Ortopedia e Traumatologia e specialista in Medicina dello Sport."Abbiamo patologie che interessano i soggetti giovani e sono legate alla maggiore tendenza a lussarsi, che significa che l'omero esce dalla sua sede per cause traumatiche e, una volta rientrato, lascia i legamenti più allentati. Nei soggetti dai 40 ai 60 anni le patologie della spalla interessano soprattutto la cuffia dei rotatori, che per usura o per micro traumi può arrivare a una rottura. Nei soggetti più anziani, infine, si arriva a una patologia degenerativa ed è più indicata una sostituzione protesica."L'innovazione più importante degli ultimi vent'anni è l'utilizzo dell'artoscopio", aggiunge il dott. Campagna. Si tratta di un dispositivo che illumina l’interno dell’articolazione e nel contempo filma il contenuto mediante una micro-telecamera. Le immagini catturate dall’artoscopio sono visualizzate in tempo reale su un monitor, che è il vero “campo chirurgico”. Con il progredire delle tecniche, sempre più numerosi sono gli interventi chirurgici che è possibile portare a termine in artoscopia. "Si possono effettuare così delle riparazioni molto precise e puntuali sulle varie strutture articolari. Le tecniche sono efficaci e permettono al soggetto di tornare alla normalità e di affrontare la vita senza una spalla dolorante".