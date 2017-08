"La figlia della Kyenge strapagata al Ministero", ma quella nella foto è Rihanna

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sì, qualcuno ha pensato bene di spacciare una foto di Rihanna per la fantomatica Rita Anna Kyenge, figlia dell'ex ministra Cecile. E sì, qualcuno c'è cascato e ha condiviso indignato il post su Facebook, in cui veniva riportata una notizia falsa e difficilmente credibile: «Ieri è stata nominata dirigente al Ministero per l'Integrazione e riceverà uno stipendio da 15mila euro al mese».Probabilmente, a differenza di altri tipi di bufale, questo post non è stato diffuso da qualcuno per attaccare direttamente l'ex ministra di origini congolesi, ma piuttosto sembra un piccolo 'esperimento social' piuttosto riuscito. Sono diverse le pagine su Facebook che si rifanno alle tante bufale diffuse sui social e che mirano, più che a diffondere l'odio, a individuare gli utenti che, incapaci non solo di individuare una bufala, ma anche di riconoscere una delle popstar più celebri al mondo, finiscono per condividere indignati senza effettuare il minimo fact-checking che, in casi del genere, dovrebbe essere doveroso.Se non siete ancora convinti dell'infondatezza del post, ecco altri elementi necessari a chiarire l'incredibile equivoco: il Ministero dell'Integrazione non è attivo al momento (l'ultimo titolare è stata proprio la Kyenge) e le figlie dell'ex ministra sono più giovani di Rihanna e non attive in politica.