"Il Pil cresce? Merito del caldo": la teoria della senatrice grillina scatena l'ironia sul web

La ripresa economica dell'Italia? È dovuta al caldo. Lo affermasenatrice del Movimento 5 Stelle. In un video postato sul'esponente M5S prova a 'strozzare' il coro di giubilo sollevatosi dal governo, commentando così gli ultimi dati Istat: «I numeri di giugno hanno fatto marciare la produzione industriale. Sì, perché a giugno si è consumata molta più energia. E perché? Perché ha fatto molto più caldo. E questo lo dice Terna», sottolinea Lezzi.Quindi, è il ragionamento della parlamentare grillina, «i consumi per i climatizzatori, per la grande distribuzione, per la catena del freddo e per le macchine hanno fatto esplodere la produzione industriale». «Il consumo di energia rispetto a giugno 2016 è aumentato del 9,8%: allora non è che la produzione industriale è aumentata perché si è prodotto di più - insiste Lezzi - ma per una questione di emergenza. Immaginate che i termostati che conservano i latticini, ma anche altri generi alimentari che vanno in fresco, ti impongono una certa temperatura e quindi fanno andare i compressori a mille...». La parlamentare M5S conclude il suo intervento rivolgendosi al segretario del Pd«Non possiamo gioire perché ha fatto troppo caldo e abbiamo consumato troppa energia. E poi basta con questi gufi che prima o poi ti faranno la festa... pensiamo alle cose serie», è l'appello della Lezzi.