Ira Boldrini: "Denuncio chi mi insulta su Facebook, ora basta". E pubblica i post

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo essere stata vittima, per lungo tempo, di insulti e bufale altamente diffamanti e irrispettose, la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha annunciato di voler denunciare tutti gli utenti che, da dietro una tastiera, la attaccano ferocemente e quasi mai per motivi esclusivamente politici.«Adesso basta.Il tenore di questi commenti ha superato il limite consentito. Ho deciso che d'ora in avanti farò valere i miei diritti nelle sedi opportune. Ho riflettuto a lungo se procedere o meno in questo senso, ma dopo quattro anni e mezzo di quotidiane sconcezze, minacce e messaggi violenti ho pensato che avevo il dovere di prendere questa decisione come donna, come madre e come rappresentante delle istituzioni». Così la Presidente della Camera, Laura Boldrini, in un post sul suo profilo Fb.