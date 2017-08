Ania, ex "papi girl" di Berlusconi si converte: dalle sexy notti di Arcore al meeting religioso

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da oggiSchio sarà unacon l’edizione n. 26 del “Meeting internazionale dei giovani” organizzato dalpresso il palatenda di via Martarei Poleo, al motto “Tutti tuoi o Maria per il trionfo del tuo cuore”. Sono attese almeno 6 mila persone da mezza Europa all’appuntamento pensato e lanciato dal, scomparso il 2 settembre 2004 all’età di 71 anni. Tra gli ospiti spicca, ex modella polacca di 34 anni,conIl via al meeting alle 17 di oggi con la presentazione del programma, la recita del rosario e la celebrazione di una messa. Dopo la pausa per la cena alle 21 sarà proiettato “”, documentario su santa Veronica Giuliana. Domani, domenica, il via alle 9.30 con le lodi, alle 10 una messa e alle 11.15 la testimonianza di, una donna che asserisce di essere stata per 40 anni posseduta dal demonio e di essere stata liberata dopo una seria di esorcismi. Alle 16.30 sarà proiettato il video “Reanto Baron: sul cuore di Maria” e a seguire la riflessione “” con Corrado Gnerre, Mirco Agerde e padre Alessandro Apolllonio in collegamento dal santuario di Fatima. Alle 21 il concerto “” con Rachele Consolini, Roberto Martucci e Tony Nevoso. Lunedì 14 agosto alle 8 Via Crucis dei giovani al Monte di Cristo, alle 9.30 testimonianze e alle 11 messa. Dopo la pausa pranzo alle 15 coroncina angelica e rosario internazionale. Alle 16.30 altro video su Renato Baron sul tema della castità.Alle 16.45 un momento forte con ladi Ania Goledzinowska che da 6 anni si è convertita a Cristo e Maria e da 3 è sposata con un imprenditore. L’ex modella parlerà anche della suaAlle 20.30 seguirà il recital “Trionferà l’amore”, Fatima e San Martino, due carismi, la stessa missione. Alle 21.30 adorazione e processione eucaristica con benedizione su ciascuno dei presenti.9,30 messa dell’Assunta, alle 11 processione con la statua di Maria fino al parco del Cenacolo di via Tombon. Dopo la pausa pranzo alle 15 coroncina angelica e rosario internazionale. Alle 16.30 gli organizzatori del meeting. Alle 17 lo scrittore Marco Invernizzi illustrerà il tema “Il mistero di Fatima e la crisi della famiglia nel nostro tempo”. Vespri alle 18.30.Il festival dispone di uno stand gastronomico, uno spazio di campeggio gratuito con docce e servizi igienici, oltre a un servizio di baby sitting.