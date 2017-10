Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutto pronto in Veneto e Lombardia per il voto al referendum consultivo sull'autonomia regionale. Nessuna analogia, però, col voto catalano. Qui si tratta di consultazioni legali, organizzate con l'accordo del governo e con lo scopo di avviare una procedura prevista dalla Costituzione con la quale le regioni possono chiedere maggiore autonomia nella gestione delle proprie risorse.Si potrà votare per tutta la giornata di domenica 22 ottobre dalle 7 alle 23. Il quorum è richiesto solo in Veneto (dove per la validità della consultazione dovrà votare almeno il 50% più uno dei votanti). Si voterà nei seggi stessi utilizzati per le elezioni politiche o amministrative anche se, in Lombardia, per la prima volta in Italia verrà sperimentato il voto elettronico.Il referendum, voluto fortemente dai governatori leghisti delle due regioni Roberto Maroni e Luca Zaia, è appoggiato anche da Silvio Berlusconi che si è espresso per il sì all'autonomia. Il Viminale ha chiesto alle due regioni il rimborso delle spese per coprire gli straordinari delle forze dell'ordine chiamate a vigilare sui seggi. In particolare la richiesta alla Lombardia è di 3,5 milioni di euro, quella al Veneto di 2. (A. Sev.)