Turchia, sì alle nozze islamiche Laici in rivolta

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Via libera alle nozze islamiche in Turchia. Con un voto notturno al Parlamento di Ankara, cade uno degli ultimi bastioni di laicità voluti da Mustafa Kemal Ataturk. D'ora in avanti anche i mufti, autorità musulmane riconosciute come funzionari pubblici, potranno celebrare legalmente i matrimoni, che finora venivano registrati solo davanti agli ufficiali civili. Una modifica fortemente voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Sulle barricate c'è però l'opposizione in Parlamento, che ha annunciato l'intenzione di ricorrere «al più presto» alla Corte costituzionale, e i movimenti laici e femministi, già scesi più volte in piazza dopo la presentazione della proposta di legge a fine luglio. Secondo i critici la norma rischia di far diminuire i controlli sui casi di spose bambine e i matrimoni non registrati, in particolare nelle zone rurali della Turchia.