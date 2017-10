«Troppo smog, non aprite le finestre»

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoL'aria è irrespirabile. A Torino il blocco del traffico non è più sufficiente e il Comune lancia l'allarme massimo: «Non aprite porte e finestre». Non solo, nel capoluogo piemontese è consigliabile «evitare attività fisica e prolungata all'aperto e, in particolare per anziani, bambini e soggetti con patologie cardiorespiratorie, rimanere il più possibile in ambienti chiusi. Gli spostamenti a piedi in bicicletta solo per il più breve tempo possibile, muovendosi lontano dalle vie più trafficate». Ad alzare tanto l'allerta sono i dati della concentrazione di Pm10, schizzata a 114 microgrammi al metro cubo, oltre il doppio del limite previsto a 50. Prosegue quindi il divieto di traffico per tutte le auto private fino ai diesel Euro 4 compresi, ma domani il divieto potrebbe essere esteso anche agli Euro 5.Ma la città di Torino non è l'unica a vivere un'emergenza simile: il rapporto Mal'aria di Legambiente segnala che 24 centri urbani che hanno già superato i limiti di legge, a Torino seguono Cremona, Padova e Milano, dove i riscaldamenti restano spenti. Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Ferrara, Rimini e Napoli fermano i diesel euro 4. Una coltre di smog che sta coprendo mezza Italia, ben visibile anche dallo spazio. Ieri l'astronauta italiano Paolo Nespoli, in orbita attorno alla Terra, ha scattato una foto sull'Italia che rende decisamente l'idea di quel che sta accadendo: una cappa di aria stagnante insiste su una grossa area del Nord Italia che va da Torino all'Adriatico raggiungendo Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli. «Lo dico con molta chiarezza ha spiegato il ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti - non ho la bacchetta magica. Se il clima in pianura Padana non ci darà una mano, ci attendono un autunno e un inverno pesanti».riproduzione riservata ®