Stone: «Putin? Mi ha fatto conoscere meglio gli Usa»

Alessanda De TommasiROMA Controverso: è questo l'aggettivo usato più spesso per definire il regista Oliver Stone, un'inarrestabile forza di Hollywood, che ha trasformato l'esperienza di vita in capolavori al cinema. In Platoon e Nato il 4 luglio (entrambi Premi Oscar), ad esempio, ha messo a frutto la sua esperienza in Vietnam. E da JFK a Fuga di mezzanotte, di cui firmò la sceneggiatura, ha mostrato un debole per le tematiche sociali, senza aver paura di puntare il dito su insabbiamenti e ingiustizie. Di recente ha firmato la miniserie The Putin Interviews, in onda su Rai3, e si è raccontato al festival egiziano di El Gouna.I suoi documentari hanno un marchio di fabbrica riconoscibile.«Si comincia così, è più facile perché non devi pagare gli attori quando sei un esordiente. Quando ne girerò un altro so già che farò incavolare molta gente ma lo considero il modo migliore per sensibilizzare il pubblico».Come ha scoperto il mestiere?«Dopo una carriera accademica in Economia interrotta a Yale e lavoretti vari, dal postino al tassista notturno a New York. Figlio della fine del matrimonio dei miei ed educato in collegio, avevo tanto da dire e m'ispiravo a Scorsese, Fellini a Godard. A 30 anni non trovavo lavoro nel cinema e volevo mollare, ma la fortuna è girata con Platoon, ispirato ai miei 15 mesi sul campo di battaglia».Un altro film-chiave?«JFK è stato il mio Rubicone, dopo la critica mi ha accusato di aver perso il tocco magico. Per me invece tutti i film sono figli e ne vado fiero».Cos'è cambiato con l'11 settembre?«La gente si è risvegliata patriottica e a me ha ricordato il Vietnam, quando resistevo all'autorità e mi facevo domande. Anche all'epoca si pensava che avremmo imparato dagli errori della guerra e invece».Che cosa ha imparato da Putin?«Ho capito molto su come si comportano gli Usa, con approcci a volte discutibili come in Ucraina o in Siberia per paura del comunismo. Senza l'aiuto dei russi nella Seconda Guerra Mondiale il mondo oggi saremmo diverso. Gli americani sono arrivati bombardando il Giappone come barbari».Il cinema aiuta a fare chiarezza?«The Hurt Locker ha vinto l'Oscar ma quali sono i sentimenti comuni sulle invasioni statunitensi? Quindi non venitemi a dire che sia Trump il male perché il primo responsabile, il villain originale resta George Bush».riproduzione riservata ®