Renzi-Gentiloni a nervi tesi

Alessandra SeveriniLa bufera sollevata da Matteo Renzi sull'efficacia dell'azione di vigilanza svolta da Bankitalia continua a raggelare i rapporti fra dem e esecutivo. Il segretario del Pd continua a dire che «il governo sapeva» della mozione del Pd, nega che ci sia stato un blitz di cui erano informati solo i parlamentari e i ministri a lui più fedeli. E chiarisce che il problema non è l'eventuale riconferma di Visco. «Se venisse riconfermato non sarà una mia sconfitta. Non ho posto una questione di nomi. Ma precisa - sto dalla parte dei risparmiatori, non del galateo istituzionale. Mi aspetto che la commissione d'inchiesta sulle banche ci riservi sorpresine».La difesa del segretario dem non convince né Palazzo Chigi né il Quirinale. Sembra infatti che sia il premier Paolo Gentiloni sia la ministra Anna Finocchiaro siano stati informati verso le 13 di martedì, quando era già pronto il testo originario della mozione in vista del dibattito in Aula che cominciava alle 15. A quel punto il premier non ha potuto fare altro che chiamare il leader dem per dirgli che la mozione andava ammorbidita. Quel che conta ora però è che quello che sembrava un passaggio scontato, come la riconferma di Ignazio Visco alla guida di Bankitalia, è diventato una vera grana per Gentiloni. In molti descrivono il premier deluso e irritato, ma deciso ad uscire dalla vicenda senza creare ulteriori attriti nel governo. Anzi, fonti di Palazzo Chigi parlano di una «piena sintonia» con la sottosegretaria Boschi (una dei pochi nell'esecutivo a conoscere con esattezza il contenuto della mozione contro la gestione di Palazzo Koch). La decisione sul nuovo governatore di Bankitalia dovrebbe arrivare nel consiglio dei ministri di venerdì 27.A dare man forte alla linea scelta dal segretario Pd arriva però anche Silvio Berlusconi. «La Banca d'Italia non ha svolto il controllo che ci si attendeva commenta il Cav - non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato».L'esecutivo comunque sta cercando di concentrare l'attenzione sulle limature alla manovra di bilancio. Il testo è ancora in via di definizione in vista del passaggio ufficiale alle Camere previsto per la metà della prossima settimana. Tra le micro misure partirà dal primo gennaio lo sport bonus' per chi investe nelle ristrutturazioni di impianti sportivi pubblici. Sembrano destinate a scomparire il bollo del 2 per mille sulle polizze vita e la stabilizzazione della cedolare secca sugli affitti, mentre potrebbe trovare posto una mini tassa da 10 euro, sotto forma di diritti di segreteria, per tutti i concorsi previsti dalla legge della Buona Scuola.riproduzione riservata ®