Molly Bloom, scuola di scrittura anche per canzoni

Leonardo Colombati e Francesco Pacifico ma soprattutto la scuola di scrittura Molly Bloom (alla sede di Roma si aggiungono in questa stagione Milano e Lecce) sbarcano a Leggo: un pomeriggio a parlare di creatività e novità che coinvolgono anche il mondo della musica. Con i docenti di scrittura classica Veronesi, Baresani, Pipermo, Paolo Giordano, Lodoli e altri ancora ecco che compaiono i corsi di scrittura per canzoni. «Una novità tra i maestri di canzone la annunceremo a giorni, è il cantante di un gruppo importante che ha sposato il progetto, ma nel corso di scrivere canzoni avremo Samuel dei Subsonica, Ermal Meta, Bronori Sas, la Michielin - dicono durante la riunione di redazione Colombati e Pacifico -. Il nostro è un corso che cambia per sempre il modo di scrivere, ma anche quello di leggere un romanzo». Li iscrizioni in dirittura d'arrivo: «Si chiude il 20, poi se ne parla l'anno prossimo».