«Lazio, non ti fermare»

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Altro giro, altra gara, altra vittoria. La Lazio espugna l'Allianz Riviera e mette un piede ai sedicesimi di Europa League. Superato il Nizza con un 3-1 in rimonta, la squadra biancoceleste comanda il girone a punteggio pieno e adesso si può concentrare sul campionato. Protagonisti della serata Caicedo (gol e assist) e Milinkovic autore di una doppietta. L'attaccante ha trovato la rete del pareggio subito dopo il vantaggio francese: «Sapevo che il portiere avrebbe potuto sbagliare quindi ci ho provato ed ho fatto bene visto com'è andata». L'attaccante si gode il suo momento e quello della squadra: «Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo primi del girone è praticamente qualificati adesso dobbiamo subito pensare al Cagliari senza mai fermarci. Personalmente mi sento bene, sono in fiducia e piano piano voglio arrivare al top per mettere in difficoltà il mister. Ciro è il nostro capocannoniere ma io sono qui per farmi trovare pronto».Poi i complimenti ad Inzaghi: «Abbiamo personalità e siamo forti e gran parte del merito è di Inzaghi che sta facendo un grandissimo lavoro». Il tecnico si gode il bel momento e la sua Lazio: «I ragazzi sono stati davvero bravi a vincere una gara non semplice contro una formazione di livello. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo ma alla fine la vittoria è meritata. Noi senza limiti? Stiamo lì, ma il difficile deve ancora arrivare». Nani titolare per la prima volta non è apparso ancora al top, il tecnico lo difende: «Non è stato servito bene, può fare meglio e ci riuscirà, ma serve del tempo perché viene da un infortunio e deve solo ritrovare la giusta forma fisica».Partito dalla panchina, Immobile loda il compagno di reparto Caicedo: «E' un giocatore intelligente che sa sfruttare i momenti giusti e che può giocare sia da prima che da seconda punta. Avendo tre competizioni abbiamo bisogno che tutti siano pronti». Chiusura dedicata alla sua annata iniziata con il botto: «Higuain è stato pagato 80 milioni a 30 anni, questo vuol dire che anche io posso ancora crescere e qui ci sto riuscendo». Oltre 1700 tifosi della Lazio a Nizza, nel pomeriggio sulla promenade des Anglais l'omaggio alle vittime dell'attentato dell'Isis nel luglio 2016.riproduzione riservata ®