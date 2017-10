Firenze, ucciso da un capitello

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoÈ morto sotto gli occhi della moglie, colpito da un capitello crollato dalla sommità di una navata della Basilica di Santa Croce a Firenze. Daniel Testor Schnell, spagnolo, 52 anni, manager in una multinazionale che si occupa di business e finanza a Barcellona, era in vacanza quando ha perso la vita. Insieme alla donna aveva deciso di visitare la chiesa, una delle tappe obbligate della città, quando, intorno alle 14.30, un frammento di capitello si è staccato all'improvviso da un'altezza di circa 30 metri, uccidendolo con un colpo alla testa. Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo. La moglie, che ha assistito impotente alla scena, è stata sentita dai magistrati, a cui ha raccontato l'accaduto. La Basilica è stata chiusa e l'area transennata. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.«Ero lì 10 minuti prima, perché è successo proprio nel punto dove ci fermiamo sempre a spiegare, all'altezza della terza cappella gentilizia nel transetto di destra - ha raccontato la guida turistica Bernardo Randelli - Io in quel momento mi trovavo a una quindicina di metri di distanza con i turisti che stavo accompagnando, quando ho visto un pezzo di pietra cadere. Non ho visto l'impatto con la persona ma ho sentito una donna, credo la moglie, iniziare a gridare. Ho visto dei frammenti di pietra e del sangue così ho portato via i miei turisti perché non assistessero alla scena». Uno dei tecnici della Soprintendenza, intervenuti sul posto, ha spiegato che a causare la morte dell'uomo è stato un peduccio, in pietra, elemento che serve per aumentare la base di appoggio delle strutture lignee. «La Basilica è assoggettata a periodici controlli - ha spiegato il tecnico - e non risultano segnalazioni di criticità». Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha espresso «profondo dispiacere» per l'incidente.riproduzione riservata ®