Due domande su tre per l'Ape sociale, lo strumento che consente di andare in pensione anticipatamente ad alcune categorie, sono state respinte dall'Inps. Che ora ha annunciato un riesame grazie ai nuovi indirizzi messi a punto dal ministero dell'Economia. Sul fronte del lavoro, invece, gli ultimi dati indicano che l'occupazione complessiva cresce ma i rapporti stabili restano al palo. Mentre si registra un boom nei contratti a termine e di apprendistato, soprattutto in quelli «a chiamata» balzati del 129%.Nei primi otto mesi del 2017 i nuovi rapporti di lavoro nel complesso sono stati 4.597.982 a fronte di di 3,65 milioni di cessazioni con un saldo positivo di 944.000 unità. Ma se si guarda ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'andamento cambia con poco più di un milione di contratti.