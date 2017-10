Da Zelig alla strada Della Noce sul lastrico

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il mondo dello spettacolo si mobilita per Marco Della Noce, alias il capomeccanico Oriano Ferrari che faceva gli scherzi a Socchmacher a Zelig (foto). Dopo aver conosciuto le condizioni critiche in cui versa oggi il cabarettista, che in seguito alla separazione dalla moglie è stato sfrattato dalla sua abitazione di Lissone (Monza) e si è visto pignorare la partita Iva come garanzia per pagare gli alimenti ai figli, un gruppo di attori e comici sta cercando di organizzare una serata per raccogliere fondi a suo favore. «Cercheremo anche di sensibilizzare l'amministrazione comunale di Lissone dice il mago Francesco Scimemi, uno dei promotori dell'iniziativa affinché possa trovare al più presto al collega, che per ora dorme in automobile, una sistemazione dignitosa». «Mai avrei pensato ha commentato nei giorni scorsi Della Noce che dopo trentacinque anni trascorsi a fare ridere la gente mi sarei trovato a piangere per una situazione veramente difficile che non auguro a nessuno». (D. Ara.)