Catalogna, Madrid sospende l'autonomia

Valeria ArnaldiL'ultimatum dato da Mariano Rajoy a Carles Puigdemont è scaduto. E la risposta della Catalogna non è stata quella attesa. Anzi, nessuna di quelle prospettate. Il presidente catalano, nella seconda lettera inviata al presidente spagnolo, infatti, ha scritto che se Madrid deciderà di applicare l'articolo 155 della Costituzione, che porta alla sospensione dell'autonomia catalana, chiederà al Parlamento della Generalitat di votare la dichiarazione di indipendenza. Una sorta di ultimatum all'ultimatum che Rajoy non ha esitato a definire un «ricatto inaccettabile».Inevitabile la reazione di Madrid, che si farà, però, attendere qualche ora. Il governo ritiene che il presidente catalano Carles Puigdemont «non abbia risposto» alle richieste e quindi un consiglio straordinario dei Ministri domani si riunirà per approvare l'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione che poi sarà sottoposto al voto del Senato, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell'esecutivo Inigo Mendez de Vigo, «al fine di proteggere l'interesse generale degli spagnoli, tra i quali i cittadini della Catalogna, e restaurare l'ordine costituzionale nella Comunità autonoma». I tempi per il voto al Senato possono oscillare tra una e due settimane. I tentativi di mediazione sono falliti e ora pare che tempo e intenzione di dialogare siano esauriti. La decisione di attendere ancora un giorno per il voto dell'articolo 155 non è un modo del governo per prendere tempo, ma una necessità. Rajoy, fino a domenica, è impegnato con il vertice europeo a Bruxelles. Intanto, ieri, agenti della Guardia Civil spagnola in borghese hanno effettuato una perquisizione nel commissariato di Lleida della polizia catalana per sequestrare le registrazioni delle comunicazioni interne avvenute durante le operazioni di voto del referendum.Ancora poche ore, quindi, potrebbero separare la Catalogna dal commissariamento, con il rischio di un sollevamento popolare.riproduzione riservata ®