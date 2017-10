Caicedo incontenibile, Di Gennaro stenta

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

STRAKOSHA 6Reattivo quando serve, nell'unica incertezza della gara ci pensa Luiz Felipe a fargli passare una serata tranquilla.BASTOS 6,5In avvio si fa sorprendere dal gol del Nizza, poi torna in linea con le sue prestazioni, diventando prezioso per tutta la difesa.LUIZ FELIPE 6,5Sull'1-0 Balotelli lo sovrasta, unico errore di una gara in costante crescendo. Toglie dalla porta la palla del raddoppio francese.RADU 6,5Gioca d'esperienza, l'irruenza dell'avversario lo costringe agli straordinari. Va vicinissimo al gol ma il pallone scheggia la traversa.PATRIC 6,5In occasione del gol di Balotelli è troppo molle su Snjeider che lo supera senza patemi. Prende coraggio facendosi trovare sempre al posto giusto.MURGIA 7Grande personalità, indovina sempre la giocata giusta creando diverse situazioni favorevoli ai biancocelesti.DI GENNARO 5,5Parte spaesato ed avulso dalla manovra, migliora con il passare dei minuti. (14' st Luis Alberto 6,5: con lui la Lazio torna a puntare la porta).MILINKOVIC 7,5Parte con l'assist per Caicedo in occasione del pareggio, poi guarda gran parte della gara senza farsi coinvolgere troppo ma a metà si sveglia e con una doppietta super.LULIC 7Uomo a tutto campo macina chilometri su chilometri e fa a sportellate con i giocatori francesi.NANI 6Non è ancora al top della forma e gli arrivano pochi palloni, ma riesce comunque a sfiorare il gol con una staffilata dalla distanza. (14' st Immobile 6,5: Senza troppi sforzi mette in apprensione mezza difesa).CAICEDO 7,5Prima trova l'1-1 approfittando di un clamoroso errore di Dante con la complicità del portiere francese, poi regala a Milinkovic la palla del 2-1. (30' st Leiva 6,5: lampi di classe).INZAGHI 7Lazio con un piede ai sedicesimi, può concentrarsi sul campionato senza troppi patemi.