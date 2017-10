Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

4° Nizza in vantaggio. Sneijder crossa dalla sinistra per Balotelli che di testa batte Strakosha, segnando la sua prima rete in carriera contro la Lazio.5° Pareggio immediato della Lazio. Lancio dalle retrovie per Milinkovic-Savic che di testa manda il pallone in area dove Dante si addormenta e Caicedo è lesto ad intervenire con il sinistro e a battere Cardinale.36° Nani calcia dalla distanza con il destro, Cardinale respinge il pallone in modo goffo; Radu da pochi passi con il sinistro colpisce la traversa.42° Sneijder batte una punizione crossando in area di rigore per Dante che schiaccia il pallone di testa verso la porta ma trova la respinta provvidenziale sulla linea di Luiz Felipe.65° Caicedo riceve palla in area di rigore e mette il pallone in mezzo per Milinkovic-Savic che con il destro dall'altezza del dischetto del rigore trafigge Cardinale.89° Luis Alberto batte un calcio d'angolo dalla sinistra, il pallone arriva nell'area piccola dove Milinkovic-Savic di testa batte nuovamente Cardinale.