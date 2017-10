Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO Maurizio Sarri spera ancora di poter recuperare Lorenzo Insigne per lo scontro al vertice di domani sera al San Paolo contro l'Inter. Il Magnifico ieri è stato sottoposto ad accertamenti a Castelvolturno, che hanno confermato l'affaticamento muscolare all'adduttore destro che lo aveva costretto a lasciare anzitempo il campo martedì sera nella sfida di Champions League persa dai partenopei a Manchester contro il City. «Gli esami hanno escluso lesioni nella zona interessata», ha scritto in una nota il Napoli, che ha parlato esplicitamente di una valutazione delle condizioni di Insigne nella rifinitura odierna.La decisione spetterà innanzitutto a Sarri. Da una parte, battere l'Inter vorrebbe dire lasciare ancor di più il segno su questo inizio di campionato e la presenza di Insigne (già a bersaglio contro i nerazzurri al San Paolo nel 3-0 del 2 dicembre 2016) potrebbe fare la differenza. Dall'altra la stagione è ancora agli inizi e si vorrà evitare ogni tipo di rischio. In caso di forfait, si candidano per giocare dal primo minuto Ounas e Giaccherini. Ma alla fine Sarri potrebbe preferire Rog. (M.Sar.)