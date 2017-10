Dzeko-Kolarov la Roma si gode i Balcani-boys

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Siete fantastici». Pallotta è appena entrato negli spogliatoi di Stamford Bridge e si complimenta con tutti. Ma il presidente guarda negli occhi intensamente soprattutto due ragazzi dei Balcani che contro il Chelsea hanno appena scritto una pagina della storia della Roma. Uno viene da Sarajevo e in carriera aveva segnato praticamente a tutti tranne che ai Blues. Fino a mercoledì sera. L'altro è nato a Belgrado, è stato pagato appena 5 milioni e finora le ha giocate tutte.Sono Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov, 31 e 32 anni. Il bosniaco e il serbo, il bomber che ha appena tagliato le 100 presenze in giallorosso e il terzino sinistro che mancava da anni alla Roma. Insieme hanno messo lo zampino in ben 15 dei 19 gol segnati finora dalla squadra di Di Francesco: 10 gol e 1 assist per Dzeko, 2 reti e 4 passaggi vincenti per Kolarov. A Londra hanno praticamente fatto tutto loro proprio come accadeva qualche anno fa al Manchester City dove i due slavi si sono conosciuti. Entrambi dovevano mettere a tacere qualche critico di troppo: Edin per le prese in giro dopo il primo anno di apatia romano; Aleksandar per gli insulti visto il suo passato laziale. Di Francesco si gode il momento e ringrazia i due uomini dell'Est. (F.Bal.)