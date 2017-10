Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 5Difficile giocare il pallone con due anfibi numero 47 ai piedi.MUSACCHIO 5E' come i calzini bianchi di spugna con le ciabatte. Inguardabile.BONUCCI 5Avvolto in un cappotto di puro cashermer per una notte non fa danni eccessivi, nonostante i primi fischi di casa.RODRIGUEZ 5E' il primo adattato del nuovo abito rossonero. Terzino smanicato ma, si sa, la Svizzera non è certo conosciuta per l'altamoda...CALABRIA 5,5E' come la canottiera. Ti salva la vita al primo freddo ma non è adatta in certe occasioni.SUSO 6Indossa un mocassino da smoking, ma serve a poco. Sbaglia la serata. Si gioca una partitaccia e le sue giocate si perdono sul portierone greco (38' st Borini ng)CALHANOGLU 4Indossa la maglia numero dieci ma gli sta decisamente larga. Dovrebbe cambiarla con una maglietta di flanella e magari anche di altri colori.LOCATELLI 5Prova a mettere ordine nell'armadio rossonero ma inciampa spesso tra vecchi scatoloni pieni di maglie vintage.BONAVENTURA 5Una giacca per tutte le stagioni rossonere. Peccato il primo freddo improvviso lo colga di sorpresa (28' st Kessie 5: Difficile trovare un ruolo taglia XXL per lui).ANDRE' SILVA 4,5Nemmeno l'elegante maglia di coppa gli sta più bene. Non resta che fargli rimettere il tutone felpato e aspettare le prossime sfilate (17' st Kalinic 5: Una cravatta vale l'altra).CUTRONE 6Ci mette il cuore, suda sette camicie per trovare la via della rete ma senza mai riuscirci...MONTELLA 5E pensare che la sartoria napoletana è apprezzata in tutta Italia e nel mondo. Ma Vincenzo non ha ancora imparato a cucire un bottone, ad abbinare un calzino al pantalone, senza parlare della camicia a maniche corte, troppo corte per poter andare avanti ancora così. La Maison rossonera lo ha avvertito...riproduzione riservata ®