Colpo Lazio: 3-1 a Nizza Atalanta ok

MILANO - Colpaccio della Lazio che si impone sul campo del Nizza (3-1 il finale). Vantaggio dei francesi con Balotelli. Fulmineo pareggio di Caicedo che approfitta di uno svarione difensivo del Nizza. Nella ripresa i biancocelesti si scatenano, trovando la vittoria con una doppietta d'autore di Milinkovic-Savic. Lazio a punteggio pieno in Europa League: tre gare e altrettante vittorie. Blindato, di fatto, il passaggio del turno. Non tradisce neppure l'Atalanta che, nella sfida a Reggio Emilia (circa 15.000 tifosi orobici) con l'Apollon Limassol, vince per 3-1. Ilicic sblocca il risultato già dopo 12'. A sorpresa, ad inizio ripresa, pareggio degli ospiti con Schembri. L'Atalanta non ci sta e, in tre minuti, chiude i conti con le reti di Petagna e Freuler. La squadra di Gasperini è prima nel girone. (F.Pon.)