Tutti a Radio Radio il 5 gennaio per i bimbi di Loreto

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 15:33

Anche quest’anno “Diamo un sorriso a mille Bambini” è dedicato ai bimbi e alle mamme di Loreto.Per i bambini andare a Loreto è il sogno di un anno intero. "Realizziamolo noi, con il nostro cuore basta un piccolo gesto di solidarietà", è il motto di quelli di Radio Radio che organizzano per il 5 gennaio una megaraccolta di fondi, una tradizione consolidata nella città di Roma e non solo."Il 5 gennaio vi aspettiamo nella sede di Radio Radio in Via Olindo Guerrini, 20. Avrete anche la possibilità di incontrare i nostri conduttori, i giornalisti, il personale e visitare gli studi di Radio Radio", annunciano.Chi non potrà essere presente, il 5 gennaio, può fare un vaglia postale intestato a “Viva la Vita” c/c n.38570594 – o un bonifico bancario CODICE IBAN: IT21E 07601 14600 000038570594 – scrivendo nella causale “Diamo un sorriso a mille Bambini”. Quest'anno, ogni 10 euro, vi saranno regalate tre tavolette di cioccolata della solidarietà.

