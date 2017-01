Martedì 3 Gennaio 2017, 09:20

di Morena Izzo

Ladri in azione nella villa dia Tor de' Cenci.L'abitazione che si trova in un comprensorio privato è stata messa a soqquadro.Rubati preziosi del valore di diverse decine di migliaia di euro, ma la stima è solo approssimativa e potrebbe essere destinata a crescere.Il conduttore televisivo, infatti, si trova in vacanza a Miami ed è stato avvisato telefonicamente dell'accaduto.Una banda di professionisti ha smurato la cassaforte nella quale erano custoditi orologi di valore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA