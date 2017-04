Sfregio al Colosseo, turista incide nomi dei familiari su un pilastro: denunciato

Martedì 11 Aprile 2017, 10:54

di Laura Larcan

Nuovo sfregio al Colosseo. Non c'è pace per il monumento più famoso e visitato di Roma e d'Italia. Stavolta il vandalo è un uomo, un cittadino dell'Ecuador di 55 anni, che ha inciso il nome della moglie e della figlia su un pilastro all'interno del Colosseo, durante la visita. E' accaduto ieri, ma la notizia è state resa nota solo oggi dai carabinieri che l'hanno denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato su edifici d'interesse storico e artistico. A notare la scena ieri pomeriggio, il personale addetto alla vigilanza della soprintendenza speciale del Colosseo che era in servizio.Dopo aver fermato il turista, è stato dato l'allarme, chiamando i carabinieri della stazione di piazza Dante in servizio su piazza del Colosseo, nell'area davanti l'ingresso pedonale. L'uomo ha usato una moneta da 1 euro per incidere i suoi graffiti souvenir della visita al Colosseo. Aveva appena finito di scrivere su una delle pareti di travertino di un pilastro al piano terra del monumento le parole «RACHID 2017» e «DIANA» - nomi dei familiari - quando è stato colto in flagrante da un addetto alla sorveglianza nel monumento. Dopo l'allarme, il 55enne è stato portato nella vicina caserma dei Carabinieri di via Tasso e denunciato.Ora cosa succede al turista originario dell'Ecuador? La denuncia seguirà l’iter del processo penale nel corso del quale la Soprintendenza statale del Mibact si costituirà parte civile chiedendo il risarcimento del danno. Per la stima economica, si attende ora la perizia degli specialisti restauratori del monumento che sono già al lavoro. Anche perché l’incisione è avvenuta su una struttura antica. Il reato è, pertanto, classificabile come «danno al patrimonio di interesse storico-artistico».

