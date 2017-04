Mercoledì 12 Aprile 2017, 10:05

Un incidente sta causando grossi rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare. Lunghi incolonnamenti si stanno formando nella carreggiata interna a causa di un incidente avvenuto al km 58,600, nel tratto compreso tra lo svincolo di Via Laurentina e l’allacciamento con l’autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino. Nell’incidente, che ha coinvolto un mezzo pesante e una moto, una persona è rimasta ferita. Al momento in corrispondenza del sinistro si transita solo sulla corsia di sorpasso. Le squadre dell’Anas e delle Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per ripristinare al più presto la normale circolazione. Un maxi tamponamento sulla Colombo sta paralizzando il traffico da Ostia in direzione Roma. Cinque le vetture coinvolte nell'incidente. Al momento si registrano sette chilometri di coda.

