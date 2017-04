ROMA, UN TORO GIRA LIBERO VICINO ALLA FERMATA DEL BUS - VIDEO

Mercoledì 12 Aprile 2017, 20:34

Non sono soltanto i cinghiali a vagare liberi per la capitale. Ieri mattina nei pressi dellaunsi aggirava, senza perdere, per fortuna, la calma.Anche le persone presenti non hanno dovuto temere per la propria incolumità ma sicuramente si tratta di una situazione pericolosa. Il video è stato pubblicato sule segnalato ai responsabili Cotral.A quanto pare il toro si era allontanato da un agricoltore che trasportava bestiame. Tra i passanti è stata la curiosità a prevalere, più che la paura.

